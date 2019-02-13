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Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»

13.02.2019 15:41
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Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»

Воевавший нас стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что его не посадят в тюрьму, поскольку на это нет воли президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает donpress.com.

Так, Прилепин на вопрос, почему его не преследуют в РФ, ответил:

«Потому что Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса».

Кроме того, Прилепин рассказал о большом «значении» Путина для государства. Он отметил:

«У нас не абсолютизм. Путин на наше общее счастье или несчастье. Путин — это Ельцин Центр и колоссальные вложения в оборонку, Крымнаш и либералы на ключевых местах. Путин — это цветущая сложность».



Теги: Донбасс, Путин, тюрьма, ополченцы, ДНР, ЛНР, Захар Прилепин, РФ
 
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