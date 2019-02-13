Ситуация в пунктах пропуска утром 13.02.2019

13.02.2019 11:19

Сегодня утром, 13 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8855 человек и 925 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8665 человек и 1425 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7495 человек и 1315 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4605 человек и 965 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10025 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 340 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 60/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;

КПВВ «Гнутово» – 25/35.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «9:05. Горловка. Пешая за сеткой стоит, мрак».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «7:07. На "Каргилле" очередь машин: простые смертные почти до верха моста, льгота почти до моста, нормальные пацики машин 30».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «9:05. Гнутово в Украину. До магазинчика обычная, льгота машин 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Источник: dnews.dn.ua