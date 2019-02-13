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Ситуация в пунктах пропуска утром 13.02.2019
Сегодня утром, 13 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,1 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8855 человек и 925 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8665 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7495 человек и 1315 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4605 человек и 965 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10025 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 340 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/50;
КПВВ «Марьинка» – 60/50;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/50;
КПВВ «Гнутово» – 25/35.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
«Администратор»: «9:05. Горловка. Пешая за сеткой стоит, мрак».
КПВВ «Марьинка»:
«Администратор»: «7:07. На "Каргилле" очередь машин: простые смертные почти до верха моста, льгота почти до моста, нормальные пацики машин 30».
КПВВ «Гнутово»:
«Администратор»: «9:05. Гнутово в Украину. До магазинчика обычная, льгота машин 30».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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