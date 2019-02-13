Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"

13.02.2019 21:09

Главный пропагандист Путина принялся рассказывать басни о том, что именно страна-агрессор "спасла" Украину от террористов "республик" Донбасса. Бредовое заявление Соловьев озвучил в эфире программы "Кто против" на телеканале "Россия 1".

Пропагандист Путина сцепился с российским политологом Андреем Окарой в вопросе, кому принадлежит авторство Минских соглашений по Донбассу, передает "Диалог.UA".

Эксперт заявил, что договоренности разработаны ТКГ в столице Беларуси по инициативе европейских представителей. Однако кремлевский пропагандист озвучил свою версию того, кто в вопросе "Минска" выступил "миротворцем" и остановил террористов "Л/ДНР".