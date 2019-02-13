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В Донецке во время взрыва погиб мужчина

13.02.2019 10:43
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В Донецке во время взрыва погиб мужчина

В неподконтрольном украинским властям Донецке взорвался котел на твердом топливе, погиб мужчина.

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», передает dnews.dn.ua.

«12.02.2019, г. Донецк, Петровский р-н, ул. Лукьяненко, частный жилой дом – взрыв котла на твердом топливе в системе водяного отопления, без последующего горения и разрушения конструктивных элементов.

В результате происшествия погиб собственник дома 1948 года рождения», – утверждают в «ДНР».



Теги: Донбасс, мужчина, происшествие, взрыв, МЧС, гибель, ДНР
 
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