В Горловке закрылся крупный супермаркет

13.02.2019 07:52

Жители неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области сообщают о закрытии супермаркета «Амстор», расположенного на проспекте Ленина. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

Так, местные жители пишут:

«Кстати, если вы не знали, горловский Амстор по Ленина-все. Двери закрыты, товара нет, все уволены. Не на перерегистрацию, не на ремонт, не на … Ну в общем накрылся п. ой крупнейший, до оккупации, супермаркет Горловки»

«Это уже було решено в верхах! «По Амсторам закрываются две точки, в Горловке и на Таманском. Эти до конца февраля. Остальные четыре работают в обычном режиме.»

«Теперь делаем ставки, шо там откроется — Аверс, MOLOKO или Walmart?».