В ОРДЛО зафиксирован российский комплекс радиоразведки «Торн»

13.02.2019 12:39

Беспилотник СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории Донбасса зафиксировал новейший российский комплекс радиоразведки «Торн». Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В документе сказано, что 10 февраля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 БМП-1 (из которых одна стояла во дворе жилого дома) и 1 комплекс радиоразведки «ТОРН» на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке.

Как известно, «Торн» проходит сейчас испытания в ВС РФ. В Украину данные комплексы не поставлялись.