ВСУ дали жесткий ответ НВФ за раненого товарища: Уничтожено трое боевиков

13.02.2019 08:57

Во вторник, 12 февраля, в зоне боевых действий на востоке Украины один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

За минувшие сутки российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Широкино из миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из:

минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

стрелкового оружия – в районе населенного пункта Станица Луганская;

ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Майское;

противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 – в районе населенного пункта Богуславское.

На провокации противника украинские защитники отвечали ответным огнем. По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

С полуночи 13 февраля враг огонь не открывал.