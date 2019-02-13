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ВСУ дали жесткий ответ НВФ за раненого товарища: Уничтожено трое боевиков

13.02.2019 08:57
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ВСУ дали жесткий ответ НВФ за раненого товарища: Уничтожено трое боевиков

Во вторник, 12 февраля, в зоне боевых действий на востоке Украины один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
За минувшие сутки российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Марьинка из стрелкового оружия. Также прицельный огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.
Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Широкино из миномета калибра 82 мм, в результате чего мина попала в жилой дом. Характер разрушений уточняется.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из:
минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
стрелкового оружия – в районе населенного пункта Станица Луганская;
ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Майское;
противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 – в районе населенного пункта Богуславское.
На провокации противника украинские защитники отвечали ответным огнем. По данным разведки, 12 февраля трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
С полуночи 13 февраля враг огонь не открывал.



Теги: Донбасс, ранение, ВСУ, НВФ ОРДО
 
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