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Захарченко, «Гиви» и могилы в поле: Россиянин показал, как выглядят захоронения «героев ДНР»
В неподконтрольном украинской власти Донецке на кладбище «Донецкое море» выделены три зоны, на которых похоронены «герои ДНР», «глава ДНР» Александр Захарченко и участок в поле – для «ополченцев», пишут Донецкие новости.
Данное кладбище, расположенное в Ленинском районе города, в конце января посетил житель Москвы Руслан Реутовский. Он хотел найти могилу Захарченко. Его сопровождал «ополченец» с позывным «Узбек».
Первая часть погоста, которую они осмотрели, – «аллея славы». Ее возвели летом 2017 года на краю кладбища, на месте бывшей лесопосадки. Здесь находятся могилы «Гиви» (командир незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаил Толстых, взорван в Донецке 8 февраля 2017 года), «Моторолы» (командир НВФ «Спарта» Арсен Павлов, взорван в лифте жилого дома в центре Донецка 16 октября 2016 года).
У «Гиви» и «Моторолы» установлены надгробные памятники, выполненные в одном стиле. Правда, в гравировке изображение Павлова далеко от оригинала.
Между командирами идет ряд обелисков иных членов НВФ:
Новиков Андрей (02.11.1976) из Донецка, позывной «Гном», погиб 10 мая 2017 г.;
Сидоров Антон (25.12.1986) из Донецка, член НВФ «Сомали», позывной «Консул», погиб 31 января 2017 года в районе Авдеевской промзоны. Сидоров был практически «правой рукой» и личным охранником Михаила Толстых;
Гулаков Виктор (28.06.1983) из Макеевки, член НВФ «Сомали», позывной «Макей», погиб 31 января 2017 года в районе Авдеевской промзоны вместе с Сидоровым.
Рядом могила-«времянка» с деревянным крестом Василия Бондаря из Макеевки – ликвидирован снайпером под Горловкой 27 мая 2018 года.
Завершается «аллея славы» могилой Виталия Андреева, погибшего в 2016 году. Однако к его обелиску не подойти – снег рядом не расчищен. «Здесь как-то не почищено. У тех ребят, которых как бы все знают, все вычищено», – подмечает Руслан Реутовский.
«Узбек» уточняет, что у «ДНР» больше всего потерь было в 2014 году. «Потому что многие к боевым действиям были не подготовлены. Мы были ополчением, но никак не армией. Сейчас с каждым днем у нас потерь становится все меньше. Но потери все равно присутствуют. Но в основном, это от осколочных ранений – после снарядов, мин. От стрелкового оружия намного меньше», – сказал сопровождающий.
«Узбек» также показал отдельный участок захоронений за чертой кладбища – могилы расположены прямо в поле. «Это ополченцы», – пояснил он.
«Кресты деревянные – свежие могилы», – констатирует москвич.
Москвич с «ополченцем» пошли дальше по кладбищу в поисках могилы «главы ДНР» Александра Захарченко. «Интересно, а где же Захарченко похоронен? Вот, идем с товарищем "Узбеком", ищем, где похоронили Захарченко…Что-то мы долго идем. Флаги должны же быть где-то… А, вот и флаги… Вот мы и пришли к Захарченко. Здесь даже тент накрытый стоит», – комментировал путь россиянин.
Могила «главы» находится на краю кладбища, отдельно от иных захоронений, ближе к полю. Около могилы установлен тент для поминаний – лавка со столом, а на боковой части висит парашют. На флагштоках два флага – ВДВ и «ДНР».
Реутовский поинтересовался у «Узбека», как сейчас относятся к Захарченко. «Мнение у многих расходятся. Но при нем люди практически не жаловались. Многие любят обсуждать этот вопрос, для многих он наболевший. Но многие не задумываются над тем, что перед тем, чтобы что-то свергнуть, нужно предложить свое. А не предлагая своего, они говорят, что вот он, [Захарченко] – плохой и т.д. Пусть они предложат лучше сначала», – сказал «Узбек».
Также «Узбек» сообщил, что подобные «аллеи славы» есть и на других погостах Донецка – например, на кладбище 29-й шахты и в городке Моспино (относится к Донецку).
Теги: Донецк, Донбасс, кладбище, ополченцы, ДНР
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