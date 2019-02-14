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Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»
Сегодня с самого утра боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области почти по всей линии фронта устроили обстрелы. Однако, сами же проговорились, что местами проводятся «учения на полигоне». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодняшнее утро для жителей временно оккупированных Горловки, Донецка, Макеевки, Енакиево, Дебальцево и других населенных пунктов выдалось не самым «добрым». Люди проснулись под звуки обстрелов. Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» паблики сообщили о массированном обстреле, но как-то, вероятно, случайно, пропустили некоторые сообщения. Так, выяснилось, что Горловка и Енакиево «обязаны» грохотом артиллерии «учебным стрельбам на полигоне в Енакиево».
Вот выдержка из сообщений в соцсети:
«9:30 учения на полигоне»,
«А Горловка срочное сообщение обстрелы как понять?»,
«Ольга, понимать буквально. Горловка — это Горловка. В Енакиево в данный момент учебные стрельбы»,
«Спасибо».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, учения, ДНР, обстрелы
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