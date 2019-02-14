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Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения
Жителей самопровозглашенных «Л/ДНР» не только вынуждают к получению «паспортов республик», но теперь оккупанты намерены провести «перепись» населения временно неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Соответствующим образом Москва стремится убедить людей в том, что нет другой альтернативы.
Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
В частности, он отметил, что «перепись» в т.н. «ДНР» намерены провести в течение года, но процесс подготовки к этому должен начаться уже в этом месяце. Среди задач - «обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса «республики» на интеграцию с РФ».
«Кроме того, в «переписные листы» включены вопросы, провокационные по своему содержанию, а полученные данные будут служить базой для дальнейших внешнеполитических манипуляций Кремля и роспропаганды против Украины. Так, в перечень войдут вопросы на подобии: «Как конфликт на Донбассе повлиял на вашу жизнь?»; «Кто виноват в конфликте?», – написал Тымчук.
Теги: Донецк, Донбасс, перепись населения, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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