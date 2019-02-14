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Дают по 100 грн: в Сети рассказали правду о зарплатах на шахтах «ДНР»
14.02.2019 16:30
В оккупированном Донецке на шахте имени А. Ф. Засядько проходчикам подготовительного забоя обещают платить 25-35 тысяч рублей (10250-14350 грн).
Соответствующее объявление о наборе работников обнародовано в Twitter Necro Mancer. Отмечается, что предприятие не имеет задолженности по выплатам зарплаты, передает Обозреватель.
Однако, согласно комментариям, на другой шахте им. Поченкова, которая входит в холдинг "Макеевуголь", зарплату в 7 тысяч рублей (2800 грн) выдают по 300-500 рублей (120-205 грн) на руки за раз ,а задолженность перед работниками составляет 2 месяца.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, шахта, зарплата, ДНР
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