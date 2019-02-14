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Донецк "прозрел" из-за творящегося беспредела в больницах и готов к расправе над Пушилиным
За 5 лет оккупации на Донбассе полностью уничтожена медицина.
Местные жители винят во всем ставленника Москвы Дениса Пушилина и уже готовы к бунту. Жители "ДНР" массово жалуются в соцсетях на "народную республику", передает "Диалог.UA". С каждым годом жизнь на оккупированном Донбассе становится все тяжелее. Кремль сильно урезал финансирование "республик".
Выделяемые из России крупицы средств почти полностью разворовываются "главарями", на медицину ничего не остается.
Закономерным результатом происходящего беспредела стала разруха в этой сфере. Так, дончане жалуются, что в больницах исчезли не только оборудование и препараты, но и изделия первой необходимости. "Обеспечьте детскую гематологию стерильными перчатками! Сегодня брали кровь из вены ребенка после трансплантации.
Думала, расстреляю медсестру. Четвертый год лечиться от онкологии и на какой-то ерунде заработать заразу - это перебор", - жалуются жители "ДНР".
Согласно комментариям, схожая ситуация наблюдается по всей "республике". "Пока Пушилин показухой занимается - б/у МРТ открывает, в больницах элементарного нет", - возмущаются соцсети. Однако это не единственная проблема "ДНР".
По данным известного twitter-аккаунта "Фашик Донецкий", отслеживающего ситуацию на Донбассе, в "ДНР" наблюдается острая нехватка медицинских кадров. "Дефицит медицинских кадров по "ДНР" составляет более 5 тысяч врачей. Это все, что нужно знать о "русском мире" - ни врачей, ни работы, ни медицины, ни**я", - констатировал блогер.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Пушилин
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