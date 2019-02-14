Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу

14.02.2019 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу

Кремлевский преступный режим продолжает нагло и цинично оказывать поддержку террористическим организациям "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", при этом нарушая все международные нормы и законы.

На своей странице в социальной сети Twitter блогер с ником 1й АНТИреспубликанский заявил, что во вторник, 12 февраля, так называемые донские казаки прибыли на оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса, где моментально пополнили ряды псевдоармии сепаратистов, передает "Диалог.UA".

Он подчеркнул, что жители оккупированных территорий уже начали готовиться к началу очередной волны хаоса, поскольку в новоприбывших рядах наемников присутствует большое количество кавказцев.

Блогер свое сообщение подкрепил подтверждающими фотографиями, на которых можно заметить, что боевикам-новобранцам были выданы так называемые "удостоверения казака" и шевроны с надписью "Макеевский казачий полк ДНР".

Тем временем в недореспублике "ЛНР" спикер боевиков Андрей Марочко демонстрирует всему миру свои "ораторские таланты", над которыми смеются все кому не лень.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, боевик, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх