В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей

14.02.2019 14:36

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) – на морском курорте «ДНР» – поднимают цены на аренду контейнеров для торговцев. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Как рассказывают предприниматели, «администрация» рынка в Седово просит за аренду контейнера 50 тыс. руб. (20,7 тыс. грн по местному курсу на 14.02.2019) за сезон. «И еще в порядке аукциона. Некоторым предпринимателям аренда возросла до 100 тыс. руб. (41,3 тыс. грн – ред.). И как после этого ставить нормальные цены для людей, чтоб люди покупали? Предприниматель же закладывает все расходы в цену. Жалко наших людей. Ведь от этой монополии и произвола страдает как малый бизнес, так и простые люди – отдыхающие», – рассказывает автор поста.

Знакомые с ситуацией люди объясняют, что аренда маленького контейнера обойдется в 50 тыс. руб. (20,7 тыс. грн), большого – в два раза дороже. Также они уточняют, что именно сейчас предприниматели начинают договариваться об аренде на лето и отмечают, что все договоры проходят «в черную»:

Михаил: «А что, там, в Седово, рынок зимой есть? Отдыхающие страдают в феврале?»;

Алексей: «Контейнеры в аренду на лето берут сейчас»;

Максим: «Все операции проходят в черную, а официально аренда копеечная. Работал я в Седово, видал все»;

Алла: «50 тыс. в этом году за сезон, а автор утверждает 100 тыс.»;

Алексей: «Маленький контейнер 50 тыс., а большой 100 тыс.».

Не все люди выражают сочувствие предпринимателям: