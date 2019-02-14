В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»

14.02.2019 08:00

Жители временно оккупированного Донецка удивлены происходящим в городе. На дорогах боевики «ДНР» и российские оккупанты проверяют… «Уралы» боевиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители временно оккупированного Донецка столкнулись с непривычной картиной на дорогах города боевики «ДНР» («ВАИ») и российские оккупанты проверяли не только гражданские автомобили, а и «военные» «Уралы».

Вот как описывают происходящее дончане:

«Левобережная — ВАИтели под мостом… проверяют уралы..»,

«А их то чего???»,

«Не знаю… а вдруг без путевого листа выехал?»,

«Аааа..».

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