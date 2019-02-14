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В Донецке боевики «ДНР» проверяют на дорогах «военные» «Уралы»
14.02.2019 08:00
Жители временно оккупированного Донецка удивлены происходящим в городе. На дорогах боевики «ДНР» и российские оккупанты проверяют… «Уралы» боевиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированного Донецка столкнулись с непривычной картиной на дорогах города боевики «ДНР» («ВАИ») и российские оккупанты проверяли не только гражданские автомобили, а и «военные» «Уралы».
Вот как описывают происходящее дончане:
«Левобережная — ВАИтели под мостом… проверяют уралы..»,
«А их то чего???»,
«Не знаю… а вдруг без путевого листа выехал?»,
«Аааа..».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики
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