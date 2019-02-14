В Новолуганском от обстрела полностью уничтожен жилой дом

14.02.2019 21:15

14 февраля, в ходе обстрела подразделениями НВФ поселка Новолуганское в Донецкой области был полностью уничтожен жилой дом. Без крова остался 70-летний пожилой мужчина. Об этом сообщает руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в facebook.

«Сегодня около 07−30 утра в ходе обстрела из тяжелой артиллерии был полностью уничтожен дачный жилой дом в поселке Новолуганское по ул. Прибрежная, расположенный вблизи линии разграничения сторон на подконтрольной Правительству Украины территории. В доме проживал мужчина 1949 г. р., перемещенное лицо из не подконтрольного Правительству Украины Донецка.-говориться в сообщении.

Сообщается, что во время артиллерийского обстрела мужчина находился внутри дома и чудом остался в живых- из дома его выбросило взрывной волной.

«После попадания снаряда, дом загорелся, на место выехал экипаж пожарной охраны, пожар был потушен.

В результате обстрела был полностью уничтожен личный автомобиль мужчины, а от дома, в котором он проживал остались фрагменты стен и фундамент. Также в ходе пожара сгорел паспорт мужчины.» — пишет Евгений Каплин.

Мужчину дали приют неравнодушные соседи. Также командой «Пролиска» будет оказана продуктовая и непродовольственная помощь, а также психологическая поддержка и социальное сопровождение в вопросе восстановления документов.

Источник: https://donpress.com