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Архив - Донецкая область

В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома

14.02.2019 19:00
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В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома

В поселке Доломитное в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой обалсти из-за утренних обстрелов получили повреждения два жилых дома.

Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, обстрел произошел в 10:00. В результате него были повреждены два жилых дома по улице Железнодорожная, 13 и 73. как стало известно, в домах повреждены кровля и фасад.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ДНР, ЛНР
 
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