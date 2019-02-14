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В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины
СММ зафиксировали мины в районе Водяного.
Об этом указано в отчете ОБСЕ.
Международные наблюдатели продолжают свою Миссию в районе Мариуполя, продолжая фиксировать следы военного присутствия.
11 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал 63 противотанковые мины (вероятно TM-62), заложенные в два ряда в поле вблизи позиций Вооруженных сил Украины, расположенных неподалеку от Водяное. До этого в том же месте уже были зафиксированы эти мины ранее.
В тот же день 11 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал и следы обстрела. Около 70 свежих воронок, образовавшиеся в результате разрывов минометных мин (82 мм и 120 мм) были обнаружены вблизи позиций пророссийских НВФ к западу от поселка Ужовка (бывшее Ленинское).
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, мина, ОБСЕ
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