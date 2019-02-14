ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие

14.02.2019 11:15

За минувшие сутки члены НВФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в ходе боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник 10 раз нарушил режим прекращения огня в районе Водяного, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Крымского, Новолуганского и Травневого. В то же время, по данным разведки, за сутки двух членов НВф уничтожили и двое ранены.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

Источник: https://donpress.com