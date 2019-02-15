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Блокпосты «ДНР»: на Каргиле большой поток машин, на Еленовке масса перевозчиков
Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ «ДНР» блокпостах Донецкой области на блокпосту Еленовка собрались большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Так, на Бахмутском направлении большая пешая очередь:
«Полная сетка была полчаса назад»
На Марьинском направлении на блокпосту Каргил люди жалуются на медленный пропуск транспортных средств:
«Основная на мосту, льгота до начала моста. Народ подъезжает становиться, видит протяжку раз в час- уезжает. Короче ж. как обычно, сегодня все не проедут и льготы очень много, всего приблизительно 150 машин в обоих очередях»
В то же время, на Мариупольском направлении в Еленовке очень много машин и они продолжают прибывать. Люди сообщают о продаже мест в очереди, движение чуть хуже среднего:
«Еленовка на Украину на 5,50 общая 107, льготная 42, перевозы прут со всех сторон»
«Цифры точные), встал в льготку, пока ехал считал общую с конца, потом вышел посчитал, но машины прибывают»
«Смеха мало, на Еленовка с 5,45 стоял в льготной 42-й, уже 54-й. Продавцы очереди пускают впереди себя машины и в общую и в льготную, в итоге возле поста много машин стоят елочкой»
«Еленовка на Мариуполь общая уже до остановки, льгота машин на 30 меньше, пост еще закрыт»
«Еленовка льготная только что первая нормальная протяжка на 12 машин и перед этим на 5»
«Еленовка с 5,45 льготная только стою на заезд на паспортный, движение чуть хуже среднего»
«Еленовка на въезд в Донецк три машины.
Из Еленовки одну протяжку в реверс пустили»
«Приехал на Еленовку, льготная 30, основная 80 (до 3 туалета)»
В то же КПП «Гнутово» сегодня достаточно большая очередь не только основная, но и льготная :
«Позвонили сказали, что на Гнутово в Украину на ДНР льготная уже до „Чай кофе“, основная еще дальше»
«Куликово до магазина и еще + 10 машин»
«Основная очередь на Октябре в Мариуполь в селе напротив магазина»
«Октябрь, на Мариуполь очередь от знака конец Куликово, льготная 40 машин»
На КПВВ «Станица Луганская» сегодня утром небольшая очередь
«11−40 прибыл на автовокзал в Луганске, людей на один автобус.
12−50 прошел пункт пропуска со стороны Луганска, впереди упавший мост.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, перевозчики
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