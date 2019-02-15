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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева

15.02.2019 19:20
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Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева

Террористы заявили, что официальный Киев задолжал "ДНР" десятки миллиардов гривен. Именно столько, по словам, оккупантов, Украина должна выплатить пенсионерам, живущим в ОРДО, передает  https://www.dialog.ua По словам оккупационных "властей", сегодня сумма задолженности Киева перед пенсионерами "ДНР" составляет 71,6 млрд грн. В профильном "пенсионном" ведомстве оккупантов "ДНР" отметили, что сумма задолженности с каждым днем растет. "Сегодня это 71,6 миллиарда гривен, в том числе 5,4 млрд — малоподвижным, и с каждым днем сумма задолженности растет", - заявили боевики. В "ДНР" также добавили, что 370 тысяч жителей "ДНР" получать украинскую пенсию сегодня не имеют возможности, так как многие из них физически за пределы ОРДО выехать не могут. Ранее донецкие пенсионеры заявили, что Россия довела "ДНР" до жуткой нищеты и пожилые люди вынуждены в мороз ходить в Донецке за бесплатной кашей и хлебом.

 



Теги: ДНР, боевики, террористы, пенсии
 
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