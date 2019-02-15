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Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева
Террористы заявили, что официальный Киев задолжал "ДНР" десятки миллиардов гривен. Именно столько, по словам, оккупантов, Украина должна выплатить пенсионерам, живущим в ОРДО, передает https://www.dialog.ua По словам оккупационных "властей", сегодня сумма задолженности Киева перед пенсионерами "ДНР" составляет 71,6 млрд грн. В профильном "пенсионном" ведомстве оккупантов "ДНР" отметили, что сумма задолженности с каждым днем растет. "Сегодня это 71,6 миллиарда гривен, в том числе 5,4 млрд — малоподвижным, и с каждым днем сумма задолженности растет", - заявили боевики. В "ДНР" также добавили, что 370 тысяч жителей "ДНР" получать украинскую пенсию сегодня не имеют возможности, так как многие из них физически за пределы ОРДО выехать не могут. Ранее донецкие пенсионеры заявили, что Россия довела "ДНР" до жуткой нищеты и пожилые люди вынуждены в мороз ходить в Донецке за бесплатной кашей и хлебом.
Теги: ДНР, боевики, террористы, пенсии
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- Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца19:03
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ 15:20
- Блокпосты «ДНР»: на Каргиле большой поток машин, на Еленовке масса перевозчиков15:00
- Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку13:20
- Донбасская линия разграничения: большие очереди .12:38
- Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами12:20
- На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери10:40
- На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти, – ООН10:20
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