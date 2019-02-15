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Часть – в Горловку, часть – в Бахмут: Людей, не успевших пройти КПВВ «Майорское», развезли на ночевку
Этой ночью из 46 человек, которые не успели пересечь линию разграничения через контрольно-пропускной пункт «Майорское» (Донецкая обл.), часть были вывезены в Бахмут, а часть – в неподконтрольную украинским властям Горловку. Об этом на своей странице в Facebook вечером 14 февраля сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
«Из группы в 46 человек, застрявшей в нейтральной зоне между позиций сторон на КПВВ "Майорское", все оставшиеся 19 человек на данный момент запущены на контролируемую украинскими силовиками территорию. На данный момент на КПВВ работают все силовые службы по пропуску людей. Руководством районной государственной администрации Бахмутского района, а также командой гуманитарного штаба "Пролиска – Майорск" предоставлен транспорт для транспортировки людей в Бахмут для ночевки», – написал он.
«В то же время представителями т.н. "ДНР" был организован автобус из нейтральной зоны, в котором 27 человек из группы, застрявшей в нейтральной зоне, в сопровождении журналистов т.н. "ДНР" отправились на ночевку в неподконтрольную правительству Украины Горловку», – добавил Каплин.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, люди, Бахмут, КПВВ
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