Донбасская линия разграничения: большие очереди .

15.02.2019 12:38

Сегодня, 15 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 370 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 25/45;

«Марьинка» - 50/100;

«Новотроицкое» - 10/60;

«Гнутово» - 40/40.

Источник : http://avdeevka.city