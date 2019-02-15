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Донбасская линия разграничения: большие очереди .
15.02.2019 12:38
Сегодня, 15 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 370 авто.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 25/45;
«Марьинка» - 50/100;
«Новотроицкое» - 10/60;
«Гнутово» - 40/40.
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, очередь, линия разграничения, КПВВ
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