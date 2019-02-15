На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв

15.02.2019 22:42

Сегодня стало известно о том, что пророссийские сепаратисты из террористической организации "Донецкая Народная Республика" вновь показали свою трусливую личину, когда на Донбассе цинично атаковали незащищенный автомобиль Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в районе города Марьинка (Донецкая область) боевики из квазиреспублики "ДНР" совершили трусливый обстрел машины ВСУ марки "Газель", в которой бойцы везли продукты питания. Об этом уведомляет LIGA.net, ссылаясь на свой собственный источник в штабе Операции объединенных сил, передает https://www.dialog.ua . Отмечается, что в результате этой варварской атаки один воин-герой Украины погиб, а еще двое бойцов украинской армии получили ранения различной степени тяжести. Сам же обстрел имел место быть около 10:55 по киевскому времени. Однако кроме таких трусливых "побед" боевики из недореспублик "Л/ДНР" больше ничем не могут похвастаться, поскольку терпят разгром за разгромом на Донбассе, что заставляет их выдумывать фантастические фейки.



