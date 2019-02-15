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На Донбассе увеличилось число обстрелов: у обеих сторон потери
За минувшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил члены НВФ провели 12 обстрелов по позициям ВСУ, в результате чего трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Обстрелы позиций ВСУ велись из минометов калибров 120 и 82 мм и из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Авдеевка, Павлополь, Марьинка.
Кроме того, из различных минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велись обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Крымское, Хутор Вильный, Зайцево.
В штабе добавили, что для корректировки артиллерийского огня в течение дня противник активно применял беспилотники. При этом в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» четыре квадрокоптера противника был сбиты бойцами ВСУ.
По данным украинской разведка за сутки двое членов НВФ были уничтожены и четверо ранены. В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, НВФ
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- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
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