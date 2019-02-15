Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города

15.02.2019 08:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города

В поисках решения проблемы с жильем в Мариуполе департамент по работе с активами городского совета разработал проект решения «Об утверждении Положения о формировании жилищного фонда Мариуполя».

Положение предусматривает переход движимого и недвижимого имущества после смерти владельца в коммунальную собственность, если наследство не принято в установленном законом порядке из-за отсутствия наследников или отказа. Положение распространяется на земельные участки, жилые и нежилые помещения, расположенные в городе, а также движимое имущество, ценные бумаги и денежные средства, признанные судом наследством от умершего.

Планируется, что информация о такой недвижимости будет поступать из нотариальных контор, учреждений Министерства внутренних дел, департамента соцзащиты и службы по делам детей, РАГСов и исполнительных органов.

Если же после перехода недвижимости в коммунальную собственность наследник объявится, то имущественные споры будут решаться в судебном порядке.

Источник : https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, недвижимость, наследство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх