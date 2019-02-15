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Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города
В поисках решения проблемы с жильем в Мариуполе департамент по работе с активами городского совета разработал проект решения «Об утверждении Положения о формировании жилищного фонда Мариуполя».
Положение предусматривает переход движимого и недвижимого имущества после смерти владельца в коммунальную собственность, если наследство не принято в установленном законом порядке из-за отсутствия наследников или отказа. Положение распространяется на земельные участки, жилые и нежилые помещения, расположенные в городе, а также движимое имущество, ценные бумаги и денежные средства, признанные судом наследством от умершего.
Планируется, что информация о такой недвижимости будет поступать из нотариальных контор, учреждений Министерства внутренних дел, департамента соцзащиты и службы по делам детей, РАГСов и исполнительных органов.
Если же после перехода недвижимости в коммунальную собственность наследник объявится, то имущественные споры будут решаться в судебном порядке.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, недвижимость, наследство
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