Не принятая в наследство недвижимость Мариуполя будет переходить в собственность города

15.02.2019 08:20

В поисках решения проблемы с жильем в Мариуполе департамент по работе с активами городского совета разработал проект решения «Об утверждении Положения о формировании жилищного фонда Мариуполя».

Положение предусматривает переход движимого и недвижимого имущества после смерти владельца в коммунальную собственность, если наследство не принято в установленном законом порядке из-за отсутствия наследников или отказа. Положение распространяется на земельные участки, жилые и нежилые помещения, расположенные в городе, а также движимое имущество, ценные бумаги и денежные средства, признанные судом наследством от умершего.

Планируется, что информация о такой недвижимости будет поступать из нотариальных контор, учреждений Министерства внутренних дел, департамента соцзащиты и службы по делам детей, РАГСов и исполнительных органов.

Если же после перехода недвижимости в коммунальную собственность наследник объявится, то имущественные споры будут решаться в судебном порядке.

Источник : https://zi.dn.ua