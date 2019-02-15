Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца

15.02.2019 19:03

В пятницу, 15 февраля, боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции войск Операции объединенных сил: один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала этих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по оборонительным позициям украинских героев", - отметил он.

По словам Гуцуляка, утром вблизи Попасной оккупанты применили гранатометы. Также из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 они вели огонь в районе н. п. Золотое-4.

Кроме этого, защитники Нижнего зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин калибра 82 мм. Оккупанты вели обстрел по направлению оккупированной Сентяновки, уточнил представитель Минобороны

"Еще 8 мин калибра 82 мм враг выпустил после 11:20 по защитникам населенного пункта Золотое-1", - добавил Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии, погиб один наш украинский герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего защитника, а также его боевым собратьям. Вечная память! Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь", – сказал представитель Минобороны.

Источник : https://apostrophe.ua