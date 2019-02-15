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Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами
В неподконтрольном украинским властям Донецке – дефицит врачей, что сказывается на качестве лечения. На это жалуются местные жители в соцсетях.
Так, автор поста Виктория рассказывает о ситуации, которая произошла с ее мамой – в больнице, как утверждает дончанка, не распознали инсульт. «Мама попала в ГРБ под номером 3 по "скорой". Врачи вместо кардиологии положили в терапию и поставили диагноз "атеросклероз сосудов и воспаление почек". В течении полутора суток проводили лечение сосудов и почек, на фоне неправильного лечения начались галлюцинации. Вызвали бригаду с психбольницы. Приехала бригада и отказались забирать, так как врач увидела, что у пациентки инсульт», – рассказывает дончанка и добавляет, что после этого женщину повезли в больницу Калинина, где инсульт подтвердился.
Жители Донецка возмущены ситуацией, при этом они отмечают, что ситуация с кадрами в медицине – просто аховая:
- Юля: «Это капец»;
- Владимир: «Это Донецк. 500 свободных вакансий медиков в городе. Убрать этих – и не останется вообще никого… Так или иначе, но кадровая ситуация аховая»;
- Игорь: «Это печально. Дефицит не только в области минздрава, но и в угольной, металлургической, машиностроительной, образовательной системах... Доходы нищенские. Прожить на эти деньги нереально»;
- Дмитрий: «Так многие врачи с опытом уехали, а остались вот такие кадры... Неудивительно»;
- Лена: «Мороз по коже от прочитанного»;
- Наталина: «Жуть... Как мне ответил врач в Калинино, он сказал прямо и открыто: все нормальные врачи уехали отсюда, остались в карты проигранные! Вот именно так и сказал, слово в слово. Так о чем можно вообще говорить дальше? А то что за все платить, как только порог переступил, то я вообще молчу»;
- Юлия: «Действительно ужас! Я думала, только в 9-ке в отделении неврологии ад, а тут еще и 3-ка!»;
- Павел: «Это ДНР! Тут на здоровую ногу могут гипс намотать».
Некоторые дончане предлагают жаловаться:
- Ирина: «Я бы в прокуратуру написала, не оставляйте это так»;
- Юлия: «Какой ужас! Я б в прокуратуру писала и в суд, пусть разбираются».
Другие же считают, что это ни к чему не приведет. «Пожаловаться вы можете, но толку не будет, как не было и раньше, все схвачено так, что разрубить этот узел будет непросто», – считает Алиса.
Есть среди жителей Донецка и противоположное мнение. В частности, люди становятся и на защиту врачей:
- Глеб: «Сочувствую, но не все врачи плохие. Не нужно всех под одну гребенку»;
- Наталья: «Не надо всех под одну гребенку. Все равно есть толковые специалисты, причем молодые. Везде человеческий фактор присутствует»;
- Василий: «Ок, а теперь взгляд с обратной стороны. При поступлении в воскресенье было указано, что женщина консультирована психиатром в 2018 году. Второй момент: если бабушка встает в четыре утра, берет в руки ложку и говорит, что всех порежет – об инсульте сразу и не думаешь. В-третьих: а какое лечение она получала до поступления, раз так быстро свалилась в такое состояние. Четвертое: явных признаков инсульта, а именно: невнятность речи, пареза лица не было… Врачебной халатности здесь нет».
Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников, основная причина – низкая заработная плата. Только Донецку необходимы 439 медсестер, 442 врача.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донецк, врачи, больница
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