Убрать этих – не останется никого: В Донецке обсуждают ситуацию с врачами

15.02.2019 12:20

В неподконтрольном украинским властям Донецке – дефицит врачей, что сказывается на качестве лечения. На это жалуются местные жители в соцсетях.

Так, автор поста Виктория рассказывает о ситуации, которая произошла с ее мамой – в больнице, как утверждает дончанка, не распознали инсульт. «Мама попала в ГРБ под номером 3 по "скорой". Врачи вместо кардиологии положили в терапию и поставили диагноз "атеросклероз сосудов и воспаление почек". В течении полутора суток проводили лечение сосудов и почек, на фоне неправильного лечения начались галлюцинации. Вызвали бригаду с психбольницы. Приехала бригада и отказались забирать, так как врач увидела, что у пациентки инсульт», – рассказывает дончанка и добавляет, что после этого женщину повезли в больницу Калинина, где инсульт подтвердился.

Жители Донецка возмущены ситуацией, при этом они отмечают, что ситуация с кадрами в медицине – просто аховая:

Юля: «Это капец»;

Владимир: «Это Донецк. 500 свободных вакансий медиков в городе. Убрать этих – и не останется вообще никого… Так или иначе, но кадровая ситуация аховая»;

Игорь: «Это печально. Дефицит не только в области минздрава, но и в угольной, металлургической, машиностроительной, образовательной системах... Доходы нищенские. Прожить на эти деньги нереально»;

Дмитрий: «Так многие врачи с опытом уехали, а остались вот такие кадры... Неудивительно»;

Лена: «Мороз по коже от прочитанного»;

Наталина: «Жуть... Как мне ответил врач в Калинино, он сказал прямо и открыто: все нормальные врачи уехали отсюда, остались в карты проигранные! Вот именно так и сказал, слово в слово. Так о чем можно вообще говорить дальше? А то что за все платить, как только порог переступил, то я вообще молчу»;

Юлия: «Действительно ужас! Я думала, только в 9-ке в отделении неврологии ад, а тут еще и 3-ка!»;

Павел: «Это ДНР! Тут на здоровую ногу могут гипс намотать».

Некоторые дончане предлагают жаловаться:

Ирина: «Я бы в прокуратуру написала, не оставляйте это так»;

Юлия: «Какой ужас! Я б в прокуратуру писала и в суд, пусть разбираются».

Другие же считают, что это ни к чему не приведет. «Пожаловаться вы можете, но толку не будет, как не было и раньше, все схвачено так, что разрубить этот узел будет непросто», – считает Алиса.

Есть среди жителей Донецка и противоположное мнение. В частности, люди становятся и на защиту врачей:

Глеб: «Сочувствую, но не все врачи плохие. Не нужно всех под одну гребенку»;

Наталья: «Не надо всех под одну гребенку. Все равно есть толковые специалисты, причем молодые. Везде человеческий фактор присутствует»;

Василий: «Ок, а теперь взгляд с обратной стороны. При поступлении в воскресенье было указано, что женщина консультирована психиатром в 2018 году. Второй момент: если бабушка встает в четыре утра, берет в руки ложку и говорит, что всех порежет – об инсульте сразу и не думаешь. В-третьих: а какое лечение она получала до поступления, раз так быстро свалилась в такое состояние. Четвертое: явных признаков инсульта, а именно: невнятность речи, пареза лица не было… Врачебной халатности здесь нет».

Как сообщалось ранее, в сфере здравоохранения «ДНР» сейчас не хватает 53% сотрудников, основная причина – низкая заработная плата. Только Донецку необходимы 439 медсестер, 442 врача.

Источник : https://dnews.dn.