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Архив - Донецкая область

В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу

15.02.2019 08:38
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“Объединённый фонд гуманитарной помощи Украине”, нацеленный на жителей восточной части страны, которые страдают от вооруженного противостояния по обе стороны линии разграничения, учрежден при участии ООН, сообщает   http://avdeevka.city/news  со ссылкой на ”Интерфакс -Украина”. 

По словам помощницы генсека Организации Объединенных наций по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, размер общей потребности для гуманитарной помощи населению Донбасса в текущем году составит 162 млн долларов. 

“Мы создаем инновационный механизм финансирования для поддержки усилий, предусмотренных Планом гуманитарного реагирования (HRP) на 2019 год - Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине - для удовлетворения острых потребностей, которые меньше всего финансируются. Я приветствую вклад доноров в этот фонд и призываю других присоединиться", - заявила Мюллер.

Также дипломат отметила, что План гуманитарного реагирования направлен на защиту пострадавших от конфликта жителей, возобновление их доступа к средствам существования и основным услугам. 

 



Теги: Донбасс, помощь, ООН, фонд
 
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