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В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу
“Объединённый фонд гуманитарной помощи Украине”, нацеленный на жителей восточной части страны, которые страдают от вооруженного противостояния по обе стороны линии разграничения, учрежден при участии ООН, сообщает http://avdeevka.city/news со ссылкой на ”Интерфакс -Украина”.
По словам помощницы генсека Организации Объединенных наций по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, размер общей потребности для гуманитарной помощи населению Донбасса в текущем году составит 162 млн долларов.
“Мы создаем инновационный механизм финансирования для поддержки усилий, предусмотренных Планом гуманитарного реагирования (HRP) на 2019 год - Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине - для удовлетворения острых потребностей, которые меньше всего финансируются. Я приветствую вклад доноров в этот фонд и призываю других присоединиться", - заявила Мюллер.
Также дипломат отметила, что План гуманитарного реагирования направлен на защиту пострадавших от конфликта жителей, возобновление их доступа к средствам существования и основным услугам.
Теги: Донбасс, помощь, ООН, фонд
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- В поселке под Мариуполем ОБСЕ обнаружила мины17:00
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