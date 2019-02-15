В ООН организовали специальный фонд для помощи Донбассу

15.02.2019 08:38

“Объединённый фонд гуманитарной помощи Украине”, нацеленный на жителей восточной части страны, которые страдают от вооруженного противостояния по обе стороны линии разграничения, учрежден при участии ООН, сообщает http://avdeevka.city/news со ссылкой на ”Интерфакс -Украина”.

По словам помощницы генсека Организации Объединенных наций по гуманитарным вопросам Урсулы Мюллер, размер общей потребности для гуманитарной помощи населению Донбасса в текущем году составит 162 млн долларов.

“Мы создаем инновационный механизм финансирования для поддержки усилий, предусмотренных Планом гуманитарного реагирования (HRP) на 2019 год - Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине - для удовлетворения острых потребностей, которые меньше всего финансируются. Я приветствую вклад доноров в этот фонд и призываю других присоединиться", - заявила Мюллер.

Также дипломат отметила, что План гуманитарного реагирования направлен на защиту пострадавших от конфликта жителей, возобновление их доступа к средствам существования и основным услугам.