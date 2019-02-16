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Члены НВФ «ДНР» опубликовали видео допроса пленного бойца ВСУ. ВИДЕО
16.02.2019 17:38
Так называемая «пресс-служба УНМ ДНР» обнародовала видео допроса пленного бойца 128-й бригады ВСУ, который исчез 10 февраля. Ролик был опубликован на YouTube-канале «ведомства» сегодня, 16 февраля, пишет ДонПресс.
Как сообщалось ранее, бойцы «Закарпатского Легиона» рассказали об исчезновении побратима во время очередного обстрела. Они опасались, что пропавший мог попасть в плен, вследствие контузии и дезориентации.
К сожалению, их опасения подтвердились. Спустя 6 дней после пленения военнослужащего представители группировки «ДНР» опубликовали видео допроса.
Пленный — старший прапорщик ВС Украины Мирончук Игорь Васильевич, 1976 года рождения, житель села Михайловки Ровенской области.
Теги: Донбасс, допрос, пленник, ДНР, НВФ ОРДО
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