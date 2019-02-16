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Кураторы РФ напуганы риском бунтов в "ДНР": боевикам приказано "душить" население массовыми арестами
Оккупанты РФ, недовольные снижением показателей “контрразведывательной деятельности” в "ДНР", приказали боевикам участить аресты "инакомыслящих" и "диверсантов ВСУ".
Координатор группы “Информационное сопротивление” и нардеп от “Народного фронта” Дмитрий Тымчук в своем Facebook рассказал об очередных операциях главарей "ДНР", передает dialog.ua.
В частности, российские кураторы из ФСБ РФ указали “министерству госбезопасности ДНР” на снижение показателей по раскрытию "ДРГ Украины". По мнению Кремля, редкие аресты якобы могут спровоцировать обострение протестных настроений среди местного населения, которые вызваны ухудшающейся социально-экономической ситуацией: рост цен на основные товары и продукты,уменьшение количества рабочих мест и т. д. Иными словами, боевикам "ДНР" поставили задачу активнее выявлять “неблагонадежный элемент” и “тщательно отслеживать и пресекать малейшие попытки подрывной деятельности против республики”.
Теги: Донбасс, разведка, арест, ФСБ, ДНР, боевики, ВСУ, Тымчук, диверсанты, кураторы, РФ
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