Последние новости раздела
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева 19:20
- Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца19:03
На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов
16.02.2019 09:02
В Донецкой области резко увеличилось количество нарушений режима прекращения огня (НРПО), сообщили представители СММ ОБСЕ в своем последнем отчете.
В период с вечера 13 февраля по вечер 14 февраля СММ констатировала на Донетчине увеличение количества НРПО, зафиксировав, среди прочего, около 550 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 170 взрывов).
Большинство НРПО зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), возле н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и вблизи н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка).
Теги: Донбасс, Донецкая область, огонь, взрывы
Читайте также:
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева 19:20
- Обострение на Донбассе: стало известно о гибели украинского бойца19:03
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Украине стоимость курятины сравнялась со свининой - эксперт22:17
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Пушилин "кинул" семьи ликвидированных боевиков "ДНР" - предвыборное обещание оказалось ложью
- На Донбассе боевики "ЛНР" напуганые последними разгромами со стороны ВСУ "лепят" грандиозные фейки. ВИДЕО
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса