Один из районов Горловки подвергся обстрелу: повреждены дома и ЛЭП

16.02.2019 16:18

В неподконтрольной украинским властям Горловке, в результате обстрела повреждены Четыре дома и линия электропередачи.

Об этом сегодня сообщил «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«В результате ночного обстрела в микрорайоне Бессарабка повреждены дома по улице Конармейская, 11, 13, 18, 20. Перебита линия электропередачи», — отметил гПриходько комментируя инцидент.

Информация о последствиях обстрела уточняется.