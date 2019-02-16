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Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
Россия снова бросила своих наемников на оккупированной части Донбасса: так называемому "волонтеру" "ДНР" Ирине Воронцовой отказали в убежище в российском Санкт-Петербурге.
Информацию об этом публикуют пользователей социальных сетей, передает dialog.ua.
Известный блогер Фашик Донецкий опубликовал фотографии и скриншоты пособницы российских террористов. Согласно опубликованной информации, так называемую "волонтершу" не приняли в России и отправили назад. Один из сторонников "ДНР" с фото наемника "Моторолы" на аватаре потрясен отказом и заявил, что Воронцову отправляют в Украину "на расправу к бандерофашистам".
При этом пользователи социальных сетей бросились активно обсуждать новость, особенно отмечая ставшую легендарной фразу о том, что Россия якобы своих никогда не бросает.
Теги: Россия, Донбасс, убежище, ДНР, наемники, террористы, соцсети
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