Ситуация в "ДНР" даже хуже, чем предполагалось ранее: российский наемник поразил Сеть признанием о Донбассе

16.02.2019 16:01

Российские наемники на оккупированной части Донбасса сделали шокировавшее Сеть заявление о том, как приехавшие в 2014 году на восток Украины "добровольцы" из России занимались мародерством и грабежом Донбасса на фоне боевых действий.

Раскрыл преступление РФ и правду о войне на Донбассе один из российских наемников Андрей Морозов с позывным "Мурз", который на своей странице в социальной сети рассказал, что на самом деле Москва устроила на востоке Украины, передает dialog.ua.

Наемник рассказал, что сейчас ситуация изменилась - боевики сидят в окопах под обстрелами без возможности ответить. Им платят копейки, а в "ДНР" на фронте повальное воровство. При этом новых добровольцев из России на Донбасс едет очень мало. Отдельно наемник отметил российского атамана Козицына, намекая на его ликвидацию.