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В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв

16.02.2019 18:56
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В «ДНР»: В жилом доме произошел взрыв

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Старобешево (Донецкая обл.) в жилом доме произошел взрыв. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
«Старобешевский р-н, ул. Советская, частное домовладение – взрыв котла на твердом топливе без разрушения конструктивных элементов», – говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадал собственник дома, 1965 г.р. Он госпитализирован в ЦРБ пгт. Старобешево.



Теги: Донбасс, дом, Старобешево, ДНР, взрыв
 
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