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Архив - Донецкая область

В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО

16.02.2019 21:38
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В Макеевке существует угроза обрушения жилого дома: два балкона уже обвалились. ВИДЕО

Жители неподконтрольной Макеевки рискуют быть однажды похороненными под обломками собственного дома.

Шокирующее видео аварийного здания было опубликовано сегодня на YouTube-канале «Нейтральный», передает donpress.com.

Трехэтажный многоквартирный дом в Советском районе Макеевки со дня на день может сложиться как карточный домик. Под тяжестью снега там просела кровля и уже обвалились два балкона, а из стен выпадают кирпичи.

Уже третий год люди живут в сырых, почерневших от плесени квартирах. Однако в ЖЭКе ничем помочь не могут, так как нет денежных средств на капитальный ремонт. Все что они смогли — обнесли аварийную зону сигнальной лентой. Жильцы всерьез опасаются за свою жизнь.

«И зачем та война, когда нас тут подавит — без выстрела, без ничего…», — жалуется пожилой мужчина.



Теги: Донбасс, Макеевка, дом, ремонт, жэк, балкон
 
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