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В Мариуполе отчаявшийся пенсионер хотел себя убить
В Мариуполе пенсионер вспорол себе живот, потому что не получил пенсию, сообщает издание donbass.live.
Сообщается, что мужчине 67 лет. Он житель Мариуполя, и до выхода на пенсию работал водопроводчиком на одном из металлургических предприятий города. Совершить отчаянный поступок мужчина решил, когда Кальмиусский пенсионный фонд не перечислил ему социальные выплаты.
Мужчина взял нож и ударил им себя в живот, а когда понял, что совершил, начал звать на помощь. Журналисты рассказали, что события разворачивались недалеко от отдела полиции. Медиков пенсионеру вызвали правоохранители. Пенсионера доставили в городскую больницу № 1.
По информации медиков, у мужчины проникающее ранение в брюшную полость. Его отправили на операцию. Пока комментариев о состоянии пенсионера нет.
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, нож
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