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В сети показали могилу члена НВФ из Горловки
16.02.2019 15:38
Украинский блогер Necro Mancerсети опубликовал фото могилы убитого на Донбассе члена НВФ Мозгового Сергея из Горловки.
Соответствующее фото он разместил на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
Мозговой (Мозговый) Сергей Олегович уроженец Горловки родился 2 сентября 1986 г. или 19 июля 1986 г., погиб 25 января 2019 г. в р-не Коминтерново (информация требует подтверждения). Дополнение: похоронен в Горловке- отметил блогер.
Теги: Донбасс, Горловка, могила, соцсети, НВФ
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