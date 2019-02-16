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В Сети смеются над журналистами "ДНР", которых боевики оставили без зарплат: "Плохо врали про любовь к Пушилину"
Так называемым журналистам, работающим на главарей "ДНР" и их кураторов из России, перестали платить зарплату за вранье и фейки о "республике".
В социальных сетях появилась информация о том, что главари "ДНР" не выплачивают зарплату собственным пропагандистам в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Aka DON.
Согласно распространенным сообщениям, по состоянию на середину февраля работники радио и телевидения "ДНР", равняющиеся на рупоры Кремля Киселева и Соловьева, даже не получили зарплату за январь. "По слухам, ДНРовские журнашл*хи по теле- и радио так до сих пор и не получили свою зарплату. Последние рублики им капнули еще перед Новым годом, числах в 20-х", - указано в тексте. "Видно, х****о народной любви к "главе" (Денис Пушилин - ред.) рассказывали и успехи "народной республики" освещали", - добавил блогер с насмешкой.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, зарплата, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети, фейк, журналисты, кураторы
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