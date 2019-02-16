Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Сети смеются над журналистами "ДНР", которых боевики оставили без зарплат: "Плохо врали про любовь к Пушилину"

16.02.2019 14:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Сети смеются над журналистами "ДНР", которых боевики оставили без зарплат: "Плохо врали про любовь к Пушилину"

Так называемым журналистам, работающим на главарей "ДНР" и их кураторов из России, перестали платить зарплату за вранье и фейки о "республике".

В социальных сетях появилась информация о том, что главари "ДНР" не выплачивают зарплату собственным пропагандистам в оккупированном Донецке, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Aka DON.

Согласно распространенным сообщениям, по состоянию на середину февраля работники радио и телевидения "ДНР", равняющиеся на рупоры Кремля Киселева и Соловьева, даже не получили зарплату за январь. "По слухам, ДНРовские журнашл*хи по теле- и радио так до сих пор и не получили свою зарплату. Последние рублики им капнули еще перед Новым годом, числах в 20-х", - указано в тексте. "Видно, х****о народной любви к "главе" (Денис Пушилин - ред.) рассказывали и успехи "народной республики" освещали", - добавил блогер с насмешкой.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, зарплата, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети, фейк, журналисты, кураторы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх