В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом

16.02.2019 21:00

В Славянске Донецкой области в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным ведомства, чрезвычайная ситуация случилась в субботу, 16 февраля, в многоэтажке на улице Светлодарской.

"В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа", – уточняют в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 72-летнего мужчину, который пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3.

Сейчас спасатели устанавливают обстоятельства взрыва. По предварительной информации, он мог произойти в результате разгерметизации.