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Архив - Донецкая область

В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом

16.02.2019 21:00
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В Славянске взорвался жилой многоэтажный дом

В Славянске Донецкой области в одном из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.
По данным ведомства, чрезвычайная ситуация случилась в субботу, 16 февраля, в многоэтажке на улице Светлодарской.
"В квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа", – уточняют в пресс-службе.
Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 72-летнего мужчину, который пострадал в результате взрыва. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3.
Сейчас спасатели устанавливают обстоятельства взрыва. По предварительной информации, он мог произойти в результате разгерметизации.



Теги: Донбасс, Славянск, дом, взрыв
 
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