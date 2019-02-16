В зоне ООС 9 обстрелов за сутки, погиб украинский военнослужащий

16.02.2019 11:02

За минувшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил члены НВФ провели 9 обстрелов по позициям ВСУ, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный погиб и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ трижды обстреляли позиции ВСУ: с противотанкового ракетного комплекса — в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Каменка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь.

Обстрелам также подверглись населенные пункты: Новоалександровка, Нижнее, хутор Вильный, Золотое 1, Попасная.

По данным украинской разведки, семь членов НВФ уничтожены и шесть получили ранения.

«С начала текущих суток враг огонь не открывал» — подытожили в штабе ООС.