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В зоне ООС 9 обстрелов за сутки, погиб украинский военнослужащий
За минувшие сутки, в районе проведения операции Объединенных сил члены НВФ провели 9 обстрелов по позициям ВСУ, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один украинский военный погиб и двое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ трижды обстреляли позиции ВСУ: с противотанкового ракетного комплекса — в районе города Марьинка; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Каменка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Павлополь.
Обстрелам также подверглись населенные пункты: Новоалександровка, Нижнее, хутор Вильный, Золотое 1, Попасная.
По данным украинской разведки, семь членов НВФ уничтожены и шесть получили ранения.
«С начала текущих суток враг огонь не открывал» — подытожили в штабе ООС.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, НВФ, ООС
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