- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"09:41
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева 19:20
Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО
На Донетчине соцслужбы задолжали переселенцам тысячи гривен социальных выплат. Их отменили, когда люди более 4 месяцев сидели без работы. Однако, выплаты не восстановили, когда жители трудоустроились. В судах сейчас находится множество выигранных дел. Но переселенцы не получают ни гривны.
Переселенка из Донецка Елена Кудаева сейчас живет в Краматорске. Она уже в третий раз собирается идти в суд, чтобы «отвоевать» свои деньги. Помощь на оплату коммуналки молодая мама потеряла сразу после начала декретного отпуска. Все потому, что за 4 месяца, как того требует государство, не нашла работы. Несмотря на то, что уже 2 года женщина работает, социальная служба до сих пор отказывает ей в восстановлении соцвыплат.
«Отписку дают тем же пунктом, несмотря на то, что уже имеются исполнительные листы и положительные решения суда. Я ни у кого не прошу отдать мне эти деньги лично, из чьего-то кармана. Это положенные мне по закону средства, государство мне обязано выплачивать эти деньги. Пусть они мизерные – 442 гривны, но для переселенца каждая копейка имеет значение», – сетует женщина,пишут Донецкие новости.
Как отмечают юристы, таких судебных дел как у Елены много – в Донецкой и Луганской областях.
«Возможно это спровоцировано тем что здесь большее количество переселенцев записано или же, возможно, сложилась такая политика органов социальной защиты населения», – говорит юрист Норвежского совета по делам беженцев Максим Василенко.
Если проиграл дело в суде, то придется оплачивать расходы. Около 800 грн судебного сбора и еще 1 100 за апелляцию. Чтобы покрыть эти расходы, соцслужбы берут деньги из местных бюджетов. А вот переселенцам, которые выиграли дело – ни копейки. Потому что по государственной программе людям начисляют только текущие выплаты помощи.
«Это выплаты прошлого времени. Мы не имеем права их заплатить. Вот как в 365-м постановлении написано, в пункте 15 изменения о том, что будет утвержден порядок, которым Кабмин утвердит возвращение этих средств, которые мы начисляем, учитывают, а выплатить не имеем права», – пояснила заместитель начальника Управления социальной защиты населения Краматорска Татьяна Игнатенко.
Этот порядок Кабмин разрабатывает почти год. А пока в Украине появились различные общественные организации, которые бесплатно помогают переселенцам отстаивать свои права. Сейчас там видят несколько путей решения проблемы.
«Если бы Верховный суд Украины вынес решение в образцовом деле, это бы довольно упростило саму судебную процедуру последующих слушаний, которые происходят каждые шесть месяцев», – отметил координатор Норвежского совета по делам беженцев Владимир Хорбаладзе.
Но наиболее эффективным, говорят юристы, стало бы исправление только одного предложения в 505-м постановлении Кабмина, по восстановлению выплат трудоустроенным переселенцам.
Теги: Донбасс, деньги, требование, переселенцы, Донетчина, соцвыплаты
- К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники
- В Киеве требуют привлечь к ответственности донецких и луганских чиновников, допустивших " русскую весну"
- Переселенцы на Донетчине: Где больше всего зарегистрировано ВПЛ
- Вниманию переселенцев! Обязательно воспользуйтесь этой информацией!
- Прогноз, однако. Гривня укрепляется, а евро - "трясет"
- Почти треть пенсионеров в Донецкой области - переселенцы
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"09:41
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- Боевики "ДНР" выставили "счет" Украине по пенсиям: стало известно, сколько денег террористы требуют от Киева 19:20
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- На Донбассе за сутки прогремело 550 взрывов09:02
- На Донбассе Россия придумала коварный план насчет заключенных в "Л/ДНР"08:47
- Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО08:28
- Новое оружие ВСУ способно превратить в бесполезную рухлядь все российские БПЛА. ВИДЕО08:10
- Бородай рассказал, когда жителям ОРДЛО упростят получение гражданства РФ07:47
- Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах07:28
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв 22:42
- В Украине стоимость курятины сравнялась со свининой - эксперт22:17
- В Донецке назревает настоящий бунт: жители выдвинули властям "ДНР" срочный ультиматум с требованием 22:00
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди
- Пушилин "кинул" семьи ликвидированных боевиков "ДНР" - предвыборное обещание оказалось ложью
- На Донбассе боевики "ЛНР" напуганые последними разгромами со стороны ВСУ "лепят" грандиозные фейки. ВИДЕО
- Двое мирных жителей стали жертвами обстрела на КПВВ "Майорское" - боевики "ДНР" цинично обвинили ВСУ
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса