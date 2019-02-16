Задолжали тысячи гривен: На Донетчине переселенцы требуют вернуть деньги по соцвыплатам. ВИДЕО

16.02.2019 08:28

На Донетчине соцслужбы задолжали переселенцам тысячи гривен социальных выплат. Их отменили, когда люди более 4 месяцев сидели без работы. Однако, выплаты не восстановили, когда жители трудоустроились. В судах сейчас находится множество выигранных дел. Но переселенцы не получают ни гривны.

Переселенка из Донецка Елена Кудаева сейчас живет в Краматорске. Она уже в третий раз собирается идти в суд, чтобы «отвоевать» свои деньги. Помощь на оплату коммуналки молодая мама потеряла сразу после начала декретного отпуска. Все потому, что за 4 месяца, как того требует государство, не нашла работы. Несмотря на то, что уже 2 года женщина работает, социальная служба до сих пор отказывает ей в восстановлении соцвыплат.

«Отписку дают тем же пунктом, несмотря на то, что уже имеются исполнительные листы и положительные решения суда. Я ни у кого не прошу отдать мне эти деньги лично, из чьего-то кармана. Это положенные мне по закону средства, государство мне обязано выплачивать эти деньги. Пусть они мизерные – 442 гривны, но для переселенца каждая копейка имеет значение», – сетует женщина,пишут Донецкие новости.

Как отмечают юристы, таких судебных дел как у Елены много – в Донецкой и Луганской областях.

«Возможно это спровоцировано тем что здесь большее количество переселенцев записано или же, возможно, сложилась такая политика органов социальной защиты населения», – говорит юрист Норвежского совета по делам беженцев Максим Василенко.

Если проиграл дело в суде, то придется оплачивать расходы. Около 800 грн судебного сбора и еще 1 100 за апелляцию. Чтобы покрыть эти расходы, соцслужбы берут деньги из местных бюджетов. А вот переселенцам, которые выиграли дело – ни копейки. Потому что по государственной программе людям начисляют только текущие выплаты помощи.

«Это выплаты прошлого времени. Мы не имеем права их заплатить. Вот как в 365-м постановлении написано, в пункте 15 изменения о том, что будет утвержден порядок, которым Кабмин утвердит возвращение этих средств, которые мы начисляем, учитывают, а выплатить не имеем права», – пояснила заместитель начальника Управления социальной защиты населения Краматорска Татьяна Игнатенко.

Этот порядок Кабмин разрабатывает почти год. А пока в Украине появились различные общественные организации, которые бесплатно помогают переселенцам отстаивать свои права. Сейчас там видят несколько путей решения проблемы.

«Если бы Верховный суд Украины вынес решение в образцовом деле, это бы довольно упростило саму судебную процедуру последующих слушаний, которые происходят каждые шесть месяцев», – отметил координатор Норвежского совета по делам беженцев Владимир Хорбаладзе.

Но наиболее эффективным, говорят юристы, стало бы исправление только одного предложения в 505-м постановлении Кабмина, по восстановлению выплат трудоустроенным переселенцам.