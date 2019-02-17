«Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем

17.02.2019 20:32

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в соцсетях сообщают об усилении обстрелов во второй половине дня.

В комментариях в Твиттер дончане отмечают, что по звукам залпы похожи на выстрелы «Града», передает donpress.com.

В Кировском районе Донецка слышна стрельба со стороны Песок. Жители Заперевальной сообщают, что также слышат исходящие звуки тяжелого вооружения:

«Донецк 17.48 д Пески. Похоже Град. Машзавод тоже показалось град неполным залпом»

«Кіровський р-н. Відчутна активна гупанина у північному піщанському напрямку»

«ДФ Ясиноватая. Уже часа 2 как минусят с разной интенсивностью. Похоже экзамены начали сдавать»

«Донецк 17.55 д Вк пишет дым в стороне за жд, ориентировочно октябрь Заперевальная шарашат тяжелым»

«Фигасе БАХИ, прям беспрерывно … 17.46 (д) ДАП»