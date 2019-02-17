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«Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в соцсетях сообщают об усилении обстрелов во второй половине дня.
В комментариях в Твиттер дончане отмечают, что по звукам залпы похожи на выстрелы «Града», передает donpress.com.
В Кировском районе Донецка слышна стрельба со стороны Песок. Жители Заперевальной сообщают, что также слышат исходящие звуки тяжелого вооружения:
«Донецк 17.48 д Пески. Похоже Град. Машзавод тоже показалось град неполным залпом»
«Кіровський р-н. Відчутна активна гупанина у північному піщанському напрямку»
«ДФ Ясиноватая. Уже часа 2 как минусят с разной интенсивностью. Похоже экзамены начали сдавать»
«Донецк 17.55 д Вк пишет дым в стороне за жд, ориентировочно октябрь Заперевальная шарашат тяжелым»
«Фигасе БАХИ, прям беспрерывно … 17.46 (д) ДАП»
Теги: Донецк, Донбасс, стрельба, обстрелы, РСЗО "Град", соцсети
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