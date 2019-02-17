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Блокпосты «ДНР»: на «Каргиле» в сторону Петровки «спецоперация», в Горловке мало льготы и пеших
Сегодня утром подконтрольных членов НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные на линии разграничения, продолжают собирать значительные очереди.
Об этом пишут очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
На Бахмутском направлении по сравнению с предыдущими днями сегодня собралась небольшая пешая очередь:
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:15, 140 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 200 человек пешей очереди»
«На Горловке около 40 машин. Пеших почти нет и льготы мало»
При этом на Марьинском направлении на КПВВ Каргил члены НВФ не пропускают транспорт в сторону Петровки из-за «спецоперации».
«На Каргиле не пускают в сторону Петровки и в обратку тоже. На самом заводе менты с вояками. Типа, „спецоперация“»
«Сегодня приехал на Каргил в 5−30, в 10−30 по местному проехал днр. В 9−45 по Украине подъехал к украинскому блок-посту»
«Перед дэнээровским общей машин 40, льготной машин 20. Приблизительно»
«Стал на Каргиле в 5:45 на середине спуска с моста, сейчас уже 4й перед шлагбаумом»
Кроме того, люди отмечают, что сегодня на КПП меньше перевозчиков в связи с чем пропуск осуществляется быстрее:
«Перевозов сегодня гораздо меньше запуски примерно каждые полчаса»
«Общая Каргил около 50 машин льгота половина очереди»
«11,46. Каргил. .55 основная. 27льгота На Украину.
13.30 Каргил. 35 осн.27 льг»
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке сегодня отмечается небольшое число автомобилей, проверяют быстро:
«На Еленовке в сторону Марика пять машин»
«Еленовка на выезд 20 машин общая, 2 льгота. На вьезд в Донецк 40 +15»
«Еленовка- ПУСТО, машин 15, то чуть больше, то меньше, проверяют быстро»
«Еленовка 50 машин, 8 льготы»
В то же время, блокпосты в Гнутово на Мариупольском направлении с утра была небольшая очередь на «Пищевике»:
«Пищевик из Украины 14 машин основная, 4 машины льгота в 7:20 по Киеву»
На КПВВ «Станица Луганская» по словам очевидцев в 12:50 очередь в неподконтрольный Украине Луганск составила один пролет:
«Сегодня в 10−00 на кпп лнр сквозняк. В 10−30 на укр. кпп очередь навес и метров 20 за навесом. В 12−50 на Станице. Обратно в Луганск очередь один пролет».
Теги: Донбасс, Горловка, транспорт, блокпост, ДНР, КПВВ, очереди, НВФ
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