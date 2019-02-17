Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит

17.02.2019 22:02

Боевики "ДНР" сообщают о потерях командира боевиков с позывным Таймыр в окрестностях Донецка.

Боевики в социальных сетях на странице "сводки от ополчения Новороссии" сообщают, что наемник с позывным "Вымпел" рассказал о том, что снайпер украинской армии снял сапера боевиков в районе Спартака, после чего уже на горловском направлении вечером был убит командир российских наемников с тремя боевиками, передает dialog.ua.

Однако позже появилось опровержение противоречивой информации со стороны известного украинского блогера с Донбасса, который пишет под псевдонимом Necro Mancer. Согласно его данным, боевики опубликовали дезинформацию - командир боевиков "ДНР" Таймыр погиб еще 4 года назад в боях под Дебальцево.