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Дончане оценили продовольственную ярмарку в Донецке: возвращение в СССР
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка опубликовали фото продовольственной ярмарки, которая прошла в городе.
Фото доступно в профиле Xmara Malenka на Facebook, передает donpress.com.
Автор оценил это событие, как «возвращение в СССР».
«Побывала на продовольственной ярмарке в Донецке, словно окунулась в детство, во времена СССР: Вылазишь… не, не так… выпадаешь, теряя пуговицы, из битком набитого троллейбуса, идешь с потоком людей туда, где звучит музыка, а там…», — говорится в сообщении.
Автор перечисляет основные атрибуты ярмарки — «очереди, один занимает, второй идет спрашивать, что дают, ругань, вас здесь не стояло».
«И все это ради яиц, курей, муки и печенья. Обычного, недорогого, печенья. На х… такую жизнь?» — говорится в посте.
«Неподконтрольную территорию Донбасса действительно сложно поставить на колени, бо до этого уровня подниматься и подниматься. Больно и обидно за мой, родной, регион», — резюмирует автор.
Комментаторы к посту подчеркивают, что люди, вынужденные стоять в таких очередях, все равно часто обвиняют в произошедшем Украину.
«И ведь все равно во всем виновата Украина с „ехавшими на Донбасс бандеровцами“», — пишут пользователи.
На этом фоне участники обсуждений радуются, что скоро смогут уехать из Донецка.
«Радует, что теперь поезд настоящего повезет меня в Днепр», — говорится в комментариях.
Теги: Донецк, Донбасс, ярмарка, СССР, очереди, продовольствие
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