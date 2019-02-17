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Главарь «ДНР» заявил, что на Россию больше не надеется, теперь вся надежда на план Медведчука
Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что после прочтения «мемуаров» одного из первых главарей «ДНР» Александра Ходаковского охватил какой-то шок.
Ким Ахеджаков пишет, на Россию лидер банды «Восток» больше не надеется. Теперь у него вся вера на реализацию плана Медведчука и для этого он видит два пути. Первый – через президентские выборы в Украине. Тут он надеется на победу лидера партии «ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Если этот вариант не пройдет, тогда на парламентские выборы. Он рассчитывает на коалицию в составе – Юлии Тимошенко, откровенно «ватного» Владимира Зеленского-Коломойского, Александра Вилкула, Сергея Левочкина, Юрия Бойко и Вадима Новинского.
По словам Кима Ахеджакова, Ходаковский фактически прямо признает – план Медведчука делает Донбасс абсолютно независимым, легализует его лидеров и дает спасительное финансирование для выживания. Ахеджаков пишет, это тот случай, когда он согласен с Ходаковским на 100 процентов – Тимошенко и Зеленский – это действительно последняя надежда «ДНР» и «ЛНР». И судьба недореспублик действительно сейчас находится в руках народа Украины. Теперь остается лишь надеяться, что мы не допустим фатальной ошибки.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, Медведчук
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