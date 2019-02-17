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Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"
Так называемый руководитель “ДНР” своими решениями и стратегией развития бизнеса привел к тому, часть предприятий, которую не вывезли в Россию, и которая еще хоть как-то работала, в последнее время стала стремительно терять производственный темп.
Несмотря на громкие предновогодние вопли Пушилина о будущем экономическом развитии, в “республике” так ничего и не изменилось, стало еще хуже, передают news.dn.ua.
Один из бывших гигантов металлургии — “Енакиевский металлургический завод” работает всего лишь на 20−30% от всей мощности.
При этом основная часть произведенной продукции завода по-тихому вывозится в Россию, а деньги, капают в карманы олигархов. “Донецксталь-металлургический завод”, который функционировал в “ДНР'” как один из филиалов компании “Внешторгсервис”, совсем остановил производство. Обе доменные печи погасили на неопределенный срок. На больших предприятиях почти каждый месяц проводится сокращение людей. Многие сами увольняются из-за низкой заработной платы, которую выплачивают чуть-ли не раз в полгода.
А нехватка персонала и отсутствие финансовых вложений для обслуживания делают нерентабельными такие предприятия. В большинстве случаев их режут на метал.
Одним из примеров этого, является закрытие бывшего ГАХК “Топаз” представителями т.н. “Государственной инновационной компании ДНР”. При этом, при содействии правительственной верхушки, специально было уничтожено доказательства разворовывания средств и фондов, а также несанкционированное использование в личных целях его производственных мощностей.
Также значительно уменьшилось количество предпринимателей в “республике”. Это связано с тем, что так называемое “министерство доходов и сборов”, сотрудников которого назначал нынешний глава “ДНР” Д.Пушилин, до ужасающих размеров увеличило налоговую ставку на этот вид деятельности.
Немалых оборотов набрало недавнее ЧП, которое случилось 10 января этого года на металлургическом заводе в Макеевке, где из-за аварийного состояния металлоконструкций и снеговой нагрузки обрушилось около 3 тысяч квадратных метров крыши. Тогда чудом никто не пострадал.
Такое плачевное состояние когда-то процветающих предприятий говорит о том, что власть “народной” попросту забила на людей и их рабочие места. Выходя каждый день на работу люди подвергают себя опасности, не имея малейших гарантий в удержании за ними рабочего места, а делать капиталовложения для реконструкции и восстановления предприятий власть не желает, зато сказочно обещает о возвращении регионом былой производственной мощности….
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, финансирование, предприятие, металлолом, ДНР, Пушилин
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