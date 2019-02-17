"Нас сливают, я уже персона нон грата", - известному донецкому террористу Сенсею запретили въезд в РФ на 5 лет. ВИДЕО

17.02.2019 13:58

Известному террористу "ДНР" Вячеславу Дьякову по кличке Сенсей запретили въезжать в Россию сроком на 5 лет. Наемник обвиняет во всем Беларусь.

Донецкий террорист уже устроил истерику в соцсетях, передает "Диалог.UA".

Сенсей - известный в Донецке террорист. Он еще в 2014 году поддержал оккупацию Донбасса гибридной армией России и активно занимался вербовкой нового "пушечного мяса". Специализируется Сенсей на террористах с проблемами слуха в связи с тем, что сам имеет такие проблемы.

Россия не оценила предательства террористом Украины. Пытаясь проехать на территорию РФ, наемник узнал, что является невъездным на ближайшие 5 лет. Что примечательно, персоной нон грата его объявили, со слов пограничников РФ, по требованию Беларуси. "Я ничего не понимаю… Я все время ставил Беларусь в пример как страну, которой удалось избежать Майдана… Говорил, что все они там правильно делают", - жалуется боевик "ДНР". Он уверяет, что никогда ничего не говорил и не писал оскорбительного об этой стране. Сенсей уже начал что-то подозревать. Он думает, что РФ готовится "слить" Донбасс и именно поэтому начала закрывать свою границу. "Мы долго гадали, как же нас могут в Украину обратно запихнуть… а вот так! Хорватский вариант", - констатировал террорист.